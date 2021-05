IL PUNTA SULLA A dopo la penultima di campionato

Si conclude stasera con l’ultimo posticipo in programma tra Verona e Bologna la trentasettesima giornata di serie A. Un turno che ha lasciato in sospeso gli ultimi verdetti riguardanti gli altri due posti disponibili per la Champions League contesi da Milan, Napoli e Juventus e l’ultima formazione che accompagnerà Parma e Crotone in cadetteria. Lo scontro è tra Torino e Benevento, che contro il Crotone, al Vigorito, si è fatto raggiungere nel recupero sull’1 a 1. Tuttavia i sanniti possono ancora sperare. pur se i granata restano favoriti, visto che, pareggiando nel recupero con la Lazio di domani, spingerebbero i campani nella serie inferiore, mentre in caso di sconfitta, tutto si deciderebbe, domenica prossima, nello spareggio salvezza allo stadio Grande Torino. Ieri sera i rossoneri hanno perso la grande occasione di approdare con una giornata di anticipo nell’Europa che conta, avendo pareggiato al Meazza contro il Cagliari per 0 a 0. Il Milan è stato così raggiunto dal Napoli, vittorioso nel lunch match di Firenze contro la viola per 2 a 0, a quota 76; entrambe le squadre dovranno battere rispettivamente l’Atalanta e il Verona, nell’ultima giornata, per scalzare i bianconeri, che hanno ancora un barlume di speranza ma che, con ogni probabilità, dovranno accontentarsi dell’Europa League. Gli altri risultati della domenica calcistica hanno registrato il successo della Sampdoria per 1 a 0 a Udine e del Sassuolo, 3 a 1 a Parma. Ricordiamo in conclusione le vittorie della Juventus, 3 a 2 sui nerazzurri campioni d’Italia, dell’Atalante 4 a 3 sul Genoa, al Ferraris, dello Spezia, 4 a 1 sul Torino, al Picco ed infine della Roma , 2 a 0 contro la Lazio, negli anticipi del sabato.