Fabrizio Ferrari, Fabrizio Biasin, Dino Zoff, Sandro Sabatini ad Emanuele Calaiò ad ‘Arena Maradona’

Fabrizio FERRARI: “Spalletti ha fatto una grande carriera, è uno che centra gli obiettivi prefissati”

“Spalletti è uno che centra gli obiettivi. Non dobbiamo dimenticare quella che è stata la sua storia alla Roma e anche all’Inter. Per ricordare la Roma guidata dal mister, poco fa Salah, in un’intervista rilasciata al Marca ha sottolineato l’importanza di Spalletti nella sua carriera. Di chi non potrà fare a meno nella rosa del Napoli? Insigne, Mertens, Zielinski, Koulibaly e Osimhen saranno gli uomini chiave per il suo progetto. Zielinski potrebbe essere per lui quello che era Perrotta”.

BIASIN: “Spalletti è la giusta scelta per il Napoli”

“De Laurentiis ha fatto un’ottima scelta per la panchina. Il numero uno azzurro raramente sbaglia le scelte in panchina, ma delle volte dovrebbe cercare di rimanere calmo perché è uno dei primi a perdere la calma quando le cose non vanno bene. Spalletti è uno che ottiene al 99% l’obiettivo stagionale e lo ha sempre dimostrato: quest’anno il Napoli può fare una stagione continua senza troppo sali e scendi”.

ZOFF: “L’Italia ha fatto una grande strada, sono molto fiducioso. Il Napoli ha le qualità per fare bene”

“Da come si è qualificata, l’Italia ha fatto una grande strada. Vedremo se sarà in grado anche di fare un grande Europeo, sono molto fiducioso. Le scelte di Mancini? Non è semplice dover prendere determinate decisioni: se ha scelto uno o l’altro è per motivi esclusivamente tattici.

Napoli? Le qualità per far bene con Spalletti ci sono tutte: non so come sarà il mercato degli azzurri, ma il Napoli è già una buona squadra, ha un’ottima base. Vedremo se la società la rinforzerà o meno”.

SABATINI: “Spalletti scelta coraggiosa ma sicura. Andrà via uno tra Koulibaly e Fabian”

“Spalletti secondo me è una scelta molto coraggiosa e che andrà sul sicuro. Per lui parlano i risultati. Certo, ha anche qualche difetto, ma ha alle spalle una carriera molto importante. Mercato? Ci sarà una cessione dolorosa che non c’è mai stata negli anni scorsi. Per me sarà ceduto uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz.

CALAIO’: “Spalletti piano B, ma ottimo profilo. Non si farà intimorire dalla piazza”

“Spalletti è un ottimo profilo visto che il Napoli è dovuto ricorrere al piano B. In caso di Champions forse ci sarebbe stato un allenatore più di spessore. Il Napoli inizierà un nuovo ciclo fatto di giocatori nuovi, dovrà però tenere una buona base. In ogni caso il tecnico toscano è un allenatore di spessore che ha girato grande piazze e non si farà intimorire da una piazza come Napoli. De Paul? Non ho mai capito perché non ha ancora fatto il salto di qualità, adesso merita una grande piazza. È un grandissimo giocatore”.