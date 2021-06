Gli interventi di Paolo De Paola, Daniel Martinez, Ciro Troise e Alessandro Barbano a CalcioNapoli24 Live

L’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sui social si legge una sacrosanta polemica, quella di capire come mai con il Verona il Napoli sia venuto meno, con giocatori molli in una partita decisiva: fornire spiegazioni anche banali è legittimo, non parlare appartiene ad una cultura sbagliata, vecchia, che evita la polemica e la critica. Facendo così, è una visione medievale del calcio e dell’azienda: il Napoli è patriarcale, non c’è molta capacità di delega e vediamo se il nuovo allenatore che ha personalità riesca a conciliare le cose.

Per me col Napoli è sempre stato un problema anche da direttore di Tuttosport: c’erano selezioni tra amici e non amici del Napoli, se avanzavi dubbi e critiche potevi venire escluso dalle conferenze o dalle interviste in cui venivano ammessi quelli che evitavano domande scomode. Dare spiegazioni e rispondere è giusto, chiudersi è medievale.

Mercato del Napoli? Vediamo che idee ha De Laurentiis, Sarri gli porterà via Hysaj e Maksimovic come apparso sul sito della Lazio? Credo sia un quadro che porti a comprendere come ci sia una attenzione al ridimensionamento: si evita il colpo proprio perchè non si potrà fare. Si tende a coprire e a non chiarire, non ci sarebbe niente di male nel dire che si è preso un allenatore attento nel far crescere i giovani e nella gestione dello spogliatoio, cambiando però la linea sul mercato.

Report? Una zona grigia esiste per le plusvalenze e per le scommesse, così come i rapporti tra i dirigenti che possono avere interessi non proprio affini alle proprie attività se non in conflitto: ci sarebbe bisogno di chiarezza da parte di tutti, davanti a qualsiasi spiffero. Siamo nell’era della trasparenza: bisogna chiarire i confini di altre attività, di fronte a dubbi uno è tenuto a rispondere”

——

Il giornalista di ESPN Daniel Martinez è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Euro 2020? Penso saranno molto divertenti, c’è una squadra molto forte ed è la Francia ma dietro di lei sono tutte molto livellate: l’Italia può stare tra le prime quattro, me lo auguro.

Lozano ed il Real Madrid? Hirving è un giocatore che può avere più di un interesse sul mercato, la voce sul Real Madrid è legata all’arrivo di Carlo Ancelotti che lo portò al Napoli. Però credo sia lontano dalla realtà, il Real Madrid sta cercando un altro tipo di giocatore sul mercato, diverso da Lozano. Fare ipotesi legate solo ad Ancelotti è come dire che tornerà James dall’Everton, un allenatore come Ancelotti può vivere anche il progetto col materiale che gli viene presentato dal Real.

Ancelotti è tra i migliori gestori tra gli allenatori, con ciò che gli danno cercano di inserirsi nello stile del club che li mette sotto contratto. Lo fece anche al Napoli, è una delle sue caratteristiche adattarsi.

Fabian? Chi può permetterselo lo può fare solo se si indebita, che sia il Real Madrid oppure il Barcellona per dire due nomi.

Lozano con Spalletti? Parliamo di uno degli allenatori più preparati, Hirving si saprà adattare come fatto con Ancelotti e Gattuso: è evidente che Spalletti potrà approfittare delle sue caratteristiche, l’allenatore porterà le sue idee ed i suoi progetti ed uno come il Chucky potrà essere la base del Napoli”

——

Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Squadre forti di Spalletti? La seconda a Roma, l’Inter era una squadra normalissima e lui fu bravo a valorizzare Icardi, come in passato Iaquinta, Totti e Dzeko. Fare i paragoni con l’Inter di Conte però non sussiste.

Il Napoli vestirà Armani? Il contratto con la Kappa fino al 2022 terminerà prima, la maglia sarà autoprodotta da una azienda italiana e distribuita da una società parallela al Napoli curata dalla figlia di De Laurentiis. Il design sarà curato da Armani, e non è esclusa una possibile nuova collaborazione con Marcelo Burlon. Non so se già a Dimaro ci saranno le nuove maglie.

Il Napoli parlerà? Dal primo luglio credo terminerà il silenzio stampa, si programmeranno Dimaro e Rivisondoli-Castel di Sangro, ci sarà un po’ di normalità.

Il discorso su Napoli-Verona? I tifosi vogliono sentire i protagonisti oppure quello che vorrebbero sentire nella loro immaginazione? Ne ho sentite di tutte, alcune teorie farebbero concorrenza alla fantasia. Poco a poco Fabian prima, e Zielinski ieri, stanno dicendo qualcosina: ma i tifosi vogliono sentire loro oppure vogliono seguire le loro teorie del complotto? Il Napoli col Verona ha sbagliato la partita, stop. A me spaventa l’esigenza di sentire chissà che cosa, magari ci sarà una comunicazione più chiara ed i tifosi rimarranno delusi perchè crederanno di non aver ascoltato tutta la verità. Il Napoli ha approcciato la partita convinto di vincerla, poi ha accusato la tensione ed ha subito un gol balordo.

Il centrocampista che manca al Napoli? Il club dovrà confrontarsi al suo interno, Toma Basic è un nome su cui si lavora: ha lo stesso agente di Rrahmani, non costa molto, ha caratteristiche di posizione ed equilibrio che potrebbero fare bene. Poi dovesse partire Fabian, andrebbe alzato il livello con il suo sostituto. La priorità assoluta però è quella di un centrale alla Albiol, possibilmente mancino, e poi un terzino sinistro”

——

Il vice direttore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Maksimovic-Lazio? Il Napoli non ha interesse a tenere lui ed Hysaj, potrebbe essere una pista possibile e Sarri certo non può pensare di fare un mercato come poteva capitare alla Juventus: il valore aggiunto sarà far rendere più del dovuto i giocatori a disposizione. Hysaj è stato mediocre in marcatura sul gol di Faraoni contro il Verona, ma è un ragazzo che impostato in maniera diversa può portare a prestazioni diverse. Anche Koulibaly, prima e dopo Sarri, è stato un giocatore diverso.

Il valore di Spalletti? Un ottimo allenatore di grande personalità, lo conosco meno di Sarri ma non mi pare che il suo gioco sia particolarmente originale: forse il suo limite può essere quello di soffrire alcune personalità, è un dato più caratteriale legato alla personalità dello stesso allenatore. Sarri, invece, dopo Sacchi, è stato il primo a farci vedere qualcosa di nuovo.

Il mercato del Napoli? Possiamo dire tutte le fesserie di questo mondo, nei prossimi giorni esploderà il mercato (ride, ndr). Ha delle esigenze, ha bisogno di un esterno sinistro e di un centrale, e di un centrocampista. Il problema è che in Serie A ci sono squadre con 55 giocatori in rosa e nessuno che si compra gli esuberi: l’offerta è superiore alla domanda, ed una parte di queste zavorre ha stipendi che nessuno garantirebbe. Sarà un mercato improntato al baratto, possiamo sapere le preferenze degli allenatori ma non è detto che saranno soddisfatte.

Italia all’Europeo? Squadra di livello medio-alta, non ha molti fuoriclasse come la Francia ma ha ottimi giocatori ed un grandissimo collettivo. Le scelte di Mancini sono state le migliori, Berardi a destra può dare qualcosa in più di Chiesa e si parte con Immobile e Raspadori che alle sue spalle può sfondare. Ci sono aspettative su Insigne, speriamo si confermi.

Insigne? Ha bisogno di squadre che giochino per lui, che lo mettano nella condizione di essere un riferimento per gli altri. Non ha il fisico di Maradona, Messi o Griezmann, però la sua intelligenza tattica è sublime e se c’è una squadra che gira attorno a lui, e lui mantiene la condizione di forma, allora avrà l’occasione della vita”