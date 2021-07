Serie A: la Salernitana torna sul grande palcoscenico, i bookie credono nella salvezza a fine stagione. In quota anche i match con Napoli e e Lazio

ROMA – La Salernitana è ufficialmente tornata in Serie A e lo ha fatto per restarci. Ne sono convinti anche i betting analyst di Stanleybet.it che offrono la salvezza della squadra campana in quota a 3,50. Ma non solo perché l’obiettivo 40 punti, che virtualmente assicura la permanenza nella massima serie, vale 4 volte la posta rendendo un sogno non impossibile quello di vedere la Salernitana almeno per un paio d’anni nel massimo campionato italiano.

I bookie, però, si aspettano una partenza a ritmo blando: la possibilità che la squadra di Castori faccia 9 punti nelle prime 5 giornate vale su Stanleybet.it 15 volte la posta. Più probabile, invece, che possa vincere una delle sfide con due squadre è legata per motivi particolari: un successo nel derby campano contro il Napoli, infatti, si trova in quota a 3,25, leggermente più alta rispetto alla possibilità che la Salernitana riesca ad ottenere i 3 punti contro la Lazio del presidente Lotito – che i portato la squadra campana in Serie A – che vale 3 volte la posta. RED/Agipro