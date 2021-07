Dimaro: azzurri pronti per la seconda amichevole stagionale contro la Pro Vercelli

Dimaro, penultimo giorno della prima fase del ritiro estivo in Trentino. A chiudere il soggiorno nella splendida Val di Sole, questo pomeriggio, alle ore 17,30 sul campo di Carciato, il Napoli di Spalletti affronterà la Pro Vercelli per la seconda amichevole di questa stagione. Gli azzurri, tra i quali ci saranno anche alcuni big , assenti nel match vinto, domenica scorsa, per 12-0, nei confronti dei dilettanti della Bassa Anaunia, quest’oggi, si cimenteranno in un test certamente più impegnativo. Infatti i piemontesi che militano nel campionato di Serie C , girone A, alzeranno seppur di poco l’asticella di difficoltà, rispetto alla prima amichevole. Alla luce delle indiscrezioni pervenuteci, riguardo la formazione che scenderà in campo, lo schieramento scelto dal tecnico di Certaldo dovrebbe prevedere questo undici:

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

Dal canto suo l’allenatore avversario ha in mente la seguente formazione:

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Awua, Emmanuello, Erradi, Clemente; Rolando, Comi.

Per i calorosi tifosi partenopei ci sarà l’opportunità di seguire la gara in diretta Tv e gratis, su Canale 21 e in streaming, su Sky Go, applicazione scaricabile su telefonino, o tablet, per coloro che hanno un abbonamento alla piattaforma a pagamento.