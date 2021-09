IL FISCHIETTO. NAPOLI vs Juventus, dirige Irrati di Pistoia

Il designatore arbitrale ha scelto, per il big match di sabato prossimo Napoli vs Juventus, il fischietto toscano Irrati, con il quale collaboreranno, in qualità di giudici di linea Passeri e Costanzo, mentre nel ruolo di quarto ufficiale di gara ci sarà Ayroldi. Infine l’arbitro di Pistoia sarà assistito al Var da Mariani e Meli. Per la cronaca Irrati vanta 12 precedenti con il Napoli in campo, in cui gli azzurri hanno collezionato nove vittorie, un pari e due sconfitte. L’ultima sua apparizione risale all’8 maggio 2021 nella partita Spezia – Napoli terminata 4 a 1 per i colori partenopei.