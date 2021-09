Napoli, elongazione al bicipite per Lobotka: salta la Juventus

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka nel match di sabato tra Napoli e Juventus. Il centrocampista slovacco, titolare nelle prime due partite di campionato, è uscito ieri anzitempo nel match tra Slovacchia e Cipro.

Elongazione del bicipite femorale destro. È questa la diagnosi dell’infortunio, come confermato dal Napoli in una nota: “Stanislav Lobotka è stato visitato dallo staff sanitario del Club ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo“.

Un infortunio non di grave entità, ma Lobotka non potrà giocare contro la Juventus costringendo Spalletti ad effettuare dei cambiamenti in mezzo al campo.

Visto l’infortunio di Lobotka, André Zambo Anguissa potrebbe fare l’esordio con la maglia del Napoli. In caso di 4-2-3-1, il camerunense affiancherebbe Fabian Ruiz. Se Spalletti dovesse scegliere il 4-3-3, invece, il reparto centrale potrebbe essere completato da Elmas.

