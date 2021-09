Giornata di canoa paralimpica Cip-Inail a Napoli grazie all’Open Day presso il Circolo Ilva di Bagnoli

Una bellissima giornata, quella di sabato 18 settembre a Napoli, che ha visto lo svolgimento dell’Open Day di canoa paralimpica presso il Circolo Ilva di Bagnoli, grazie al progetto Cip-Inail rivolto agli assistiti dell’istituto di previdenza.

Presenti all’incontro il presidente del Cip Campania (Comitato Italiano Paralimpico), Carmine Mellone; il direttore vicario dell’Inail Campania, Adele Pomponio; il presidente della Fick Campania (Federazione Canoa Kayak), Sergio Avallone; il presidente e il referente del Circolo Ilva di Bagnoli, rispettivamente Vittorio Attanasio e Maurizio Avallone. Presenti inoltre, durante la giornata, i membri di giunta del Cip Campania, Agostino Felsani, Davide Pontoriere, Giuseppe Radin, Alessandra Migliaccio, il dipendente Cip Raffaele Zappile; per l’Inail Campania sono intervenuti anche il dirigente Armando Ineguale, la responsabile della comunicazione Angela Nicotera, la coordinatrice regionale delle assistenti sociali Pina Barone, le assistenti sociali di Napoli Antonietta Falcone e di Nola Annarita Ferrigno.

“L’Open Day di canoa paralimpica – ha sottolineato il Presidente del Cip Campania, Carmine Mellone – rientra nel percorso di promozione dello sport paralimpico che abbiamo ripreso dopo la sosta forzata dovuta al Covid. Con gli occhi ancora puntati ai successi delle Paralimpiadi di Tokyo, proseguiremo con queste iniziative promozionali non solo riservate agli assistiti Inail, ma anche aperte a tutte le persone con disabilità, proprio per favorire la conoscenza di questo mondo e offrire nuove possibilità sportive alle tante persone interessate”.

L’appuntamento di avviamento sportivo alla canoa paralimpica ha visto impegnata una squadra di tecnici federali capitanata da Gabriele Fabris e composta da Nello Lepre, Luca d’Avino, Giuseppe Casadei, Rosaria Orlando, con il supporto di Alfonso Beatrice, Francesca Fusco, Sonia Arena e Mariachiara Palermo. Tutti hanno assolto in maniera soddisfacente al loro compito e i numerosi assistiti Inail che hanno partecipato si sono sentiti accolti e guidati prima in un percorso di formazione, poi con alcune prove alternate a terra di pagaiergometro e in acqua con le canoe. Tutto si è svolto nella splendida cornice dell’insenatura di Bagnoli, con il panorama mozzafiato di Nisida, Procida e Ischia.