Primi anticipi serie A, nona giornata, il derby ligure alla Samp, Genoa ennesimo k o

Si sono disputati, ieri, i primi due anticipi della nona giornata di serie A. Questi i risultati:

Torino – Genoa 3-2

Sampdoria – Spezia 2-1

Dunque il derby ligure va alla seconda squadra di Genova che naviga in acque tranquille del campionato, mentre la prima squadra genovese, ovvero il Genoa, resta penultimo in classifica, dopo l’ennesimo k o stagionale. Ballardini sempre più a rischio, così come la permanenza in massima serie della squadra del grifone.