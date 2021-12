Arrestato il patron della Sampdoria Massimo Ferrero

Nei giorni scorsi, erano emerse indiscrezioni su una nuova indagine per bancarotta fraudolenta sul patron del club doriano. Come riportato da Repubblica nei giorni scorsi, Ferrero era stato inizialmente indagato, in riferimento alla cessione del centrocampista Pedro Obiang nel 2015 dalla Sampdoria al West Ham per 6,5 milioni di euro (i cui soldi erano stati utilizzati per operazioni al di fuori del club), con le accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa, ma era stato assolto.