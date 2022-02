Napoli, torna la ‘febbre Scudetto’: ore di fila al botteghino online per la sfida all’Inter

In casa Napoli si riscopre la “febbre Scudetto”: i risultati recenti della squadra di Spalletti hanno riportato l’entusiasmo in città, tanto che sono già quasi esauriti i 27mila biglietti disponibili per lo scontro al vertice di sabato. Gli azzurri fanno sognare i tifosi e anche i prezzi bassi hanno spinto la prevendita: ore di fila al botteghino on line, sottolinea La Repubblica nella sua versione partenopea.

TuttoMercatoWeb.com