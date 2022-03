Calciomercato azzurro – Il colombiano Luis Sinisterra, del Feyenord, l’erede di Insigne?

Spunta un nuovo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli per la sostituzione del partente Lorenzo Insigne, che ha deciso di sistemarsi, con un lauto ingaggio, in Canada per vestire la maglia del Toronto. Si tratta dell’esterno sinistro colombiano, in forza al club olandese del Feyenord, Luis Sinisterra di appena ventidue anni, non tanto alto, solo un metro e 72, ma tanto talento: diciotto reti totali in stagione e undici assist, tra campionato e coppe. Il Napoli sembra molto interessato al connazionale di Ospina; il suo cartellino oscilla tra i 14 e i 15 milioni di euro. Sinisterra, detto la Joia, ha un contratto con scadenza nel 2024. . In Eredivisie è consacrato, divenendo uno dei giocatori più determinanti della squadra olandese. Anche in Conference League ha dimostrato tutto il suo valore, realizzando otto gol e fornendo sei assist ai compagni. Chissà, dopo Freddy Rincon, Gonzalo Martinez, Camilo Zuniga, Pablo Armero, Duvan Zapata e David Ospina. l’esterno mancino del Feyenord potrebbe essere il settimo calciatore della Colombia della storia della società partenopea. Il condizionale è d’obbligo, perchè, per il momento, sono soltanto rumors di mercato.

Fonte : Corriere dello Sport