Marco Bucciantini: “Napoli, Spalletti è un valore aggiunto e deve esserlo anche in futuro”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Buccinatini, giornalista

“Questo è un passaggio delicato e decisivo per il futuro del Napoli. Non conosco Spalletti, ma vorrei parlargli per esser sicuro che non vede fantasmi dove non esistono perché oggi inizia la nuova stagione del Napoli. Poi è chiaro che ci sono elementi che hanno pesato perché ad esempio l’assenza di Di Lorenzo ed Anguissa che riempiono il campo hanno pesato, ma non è solo per questo che il Napoli ha perso il campionato. Bisogna trovare subito una sintesi, ben venga se Spalletti e Mertens continueranno insieme perché sono le due persone di maggiore spessore e personalità. Mertens rappresenta qualcosa, ha un ruolo in campo, è uno che da tanto. Ricordate quando Gattuso si rammaricava quando non aveva Mertens in campo? Gattuso diceva che Mertens aveva il veleno, altri utilizzano altri termini, ma il senso lo si capisce. Poso avere tutti i dubbi del mondo, ma Spalletti è un valore aggiunto e deve esserlo per il Napoli del futuro”.