Posticipo 35esimo turno di serie A – La Salernitana esce con un punto d’oro da Bergamo

Pari per 1 a1, a Bergamo, tra Atalanta e Salernitana nel posticipo del lunedì, relativo alla 35esima giornata del massimo campionato. I campani hanno, addirittura, sfiorato il colpaccio, essendo stati in vantaggio fino a pochi minuti dal termine del match. Comunque, un punto d’oro per i granata di Davide Nicola che vedono non più come un miraggio la salvezza, oggi distante sole due lunghezze. Il quartultimo posto è occupato dal Cagliari che sarà di scena all‘Arechi domenica 8 maggio per uno scontro diretto che si annuncia infuocato. Nel frattempo, però, dopodomani, la Salernitana ha l’opportunità di scavalcare i sardi, vincendo, in casa il recupero con il Venezia, non disputato causa covid.