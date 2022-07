Gli interventi di Francesco Modugno, Fabiano Santacroce e Fabio Parisi a Radio Marte

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Modugno, giornalista

“Il Napoli sta vivendo un periodo si cambiamento e questo genera anche umori controversi.

Nessuno si sarebbe potuto illudere che sarebbe arrivato un altro Koulibaly, non è questa la dimensione del Napoli e lo dico con rispetto verso una squadra a cui sono legato. Koulibaly è un giocatore di un altro livello, non del livello Napoli e neppure del calcio italiano ed infatti è finito al Chelsea.

Zielinski? E’ talentuoso come pochi, tecnicamente è uno dei più forti del Napoli. Quest’anno è stato criticato non poco, ma nel campionato italiano fa la differenza. Se mettono i soldi giusti, possono creare una riflessione nel Napoli. La richiesta del Napoli iniziale è intorno ai 40 milioni e poi Zielinski ha già un ingaggio alto.

E’ difficile arrivare a Navas perchè costa molto e poi va trovato un equilibrio con Meret. Se ne arriva uno forte forte non so che succede”.

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabiano Santacroce, ex azzurro

“Kim mi piace molto e mi sbilancio: prevedo grandi cose. Appena ho saputo sono andato ad informarmi e devo dire che tra i nomi in ballo è certamente quello più importante. E’ un giocatore fisico, atletico, ha tecnica e non è un giocatore banale.

Con Meret si è già arrivati ad un accordo per cui penso che il Napoli voglia puntare forte su questo portiere e spero che finalmente vedremo il vero Meret. Se così fosse, arriverà un secondo e non un portiere top.

Zielinski non deve andare via. Sono stato ieri a vedere un allenamento e durante tutta la seduta, le cose più belle le ha fatte sempre e solo Zielinski. Ha un tocco che è sopra il livello di ogni altro giocatore per cui spero che il Napoli non lo perda. Il Napoli ha un problema grosso: la punta. Preferirei quindi prendere un centrocampista di corsa se si perdesse Zielinski”.

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Parisi, agente

“La nuova idea del Napoli mi piace: la società ha fatto una scelta abbastanza chiara. I giocatori non sono stati venduti, ma andati via a fine contratto: chi è andato via non ha accettato la nuova offerta del Napoli per cui dopo queste uscite, il club ha investito sui giovani.

Meret è il portiere del Napoli e credo che la scelta giusta per un club sia sempre quella di avere due portieri equivalenti.

Il West Ham non so se sia forte su Zielinski. Sta cercando di formare una squadra molto forte, le disponibilità economiche sono illimitate ma c’è da capire cosa abbiano in testa De Laurentiis e Spalletti. Per andare via deve arrivare un’offerta adeguata e il Napoli deve trovarne il sostituto.

Kim ha una forza fisica brutale, deve lavorare sugli aspetti tattici e Spalletti è bravissimo in tal senso. Anche sull’aspetto tecnico va insegnato qualcosa”.