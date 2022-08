NAPOLI – Nuove polemiche per il costo alto delle Curve per Napoli – Monza

Domenica 21 agosto alle ore 18,30 il Napoli farà il suo esordio casalingo allo stadio Maradona, affrontando la matricola Monza, neofita della categoria per la seconda giornata di serie A. Nuove polemiche sono sorte nel vedere il costo dei tagliandi della Curve, settore popolare che dovrebbe essere alla portata di tutti. Invece la Società ha imposto un prezzo abbastanza alto di 30 euro, un costo che non pare venire incontro ai tifosi meno abbienti. Il Calcio Napoli ha comunicato che non ci sono biglietti a tariffa ridotta se non per la Tribuna Family, inoltre il settore inferiore dei Distinti e delle Curve non sarà aperto per questa partita. La battaglia tra tifosi e Società dunque continua, non è questa sicuramente la politica giusta per riportare l’amore della piazza verso la squadra, né tanto meno il modo giusto per riconciliare il presidente con i supporters partenopei. Ma è solo un mio parere.