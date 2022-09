IL PUNTO SULLA SERIE A – Sesta giornata, in testa il terzetto Napoli, Atalanta e Milan

Ad eccezione di Empoli – Roma che si giocherà stasera, la sesta giornata di serie A è alle spalle con in testa un terzetto di squadre formato da Napoli, Atalanta e Milan. Nella domenica pallonara, registriamo i seguenti risultati:

Atalanta – Cremonese 1-1

Sassuolo – Udinese 1-3

Bologna – Fiorentina 2-1

Lecce – Monza 1-1

Lazio – Verona 2-0

Juventus – Salernitana 2-2

Dunque, primo punto in A per la matricola Monza, mentre, a sorpresa, i bianconeri impattano in casa con i granata di Davide Nicola, rischiando addirittura di perdere, essendo stati, fino a tre minuti dal termine, sullo 0-2, con un finale brivido in cui è successo di tutto e di più. Da domani, intanto riparte la tre giorni di Coppe europee con le varie competizioni, a cominciare dalla Champions League. Come saprete il match tra il Glascow Rangers ed il Napoli è stato trasportato a mercoledì sera a causa della mancanza delle forze dell’ordine impegnate, domani, nel cerimoniale per il lutto in corso, dopo la dipartita della regina Elisabetta II.