Castel Volturno – Spalletti invita i suoi alla massima concentrazione per la Spezia

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha affermato che a gennaio non si vince nulla, perché il campionato è ancora lungo e pieno di ostacoli. Per questo motivo ha inteso mettere in guardia la squadra in vista dei prossimi impegni, a partire dalla trasferta di domani a La Spezia. I liguri, sulla carta, sono nettamente inferiori come la dimostra la classifica, tuttavia nessuna gara è già vinta prima di giocarla. C’è bisogno della massima concentrazione, soprattutto con le cosiddette piccole, che quando incontrano una big ci mettono l’anima. Questo il messaggio inviato dall’allenatore a tutti i calciatori:

“Vietato abbassare la guardia, e mai pensare di aver di fronte una formazione arrendevole. Domani allo stadio “Picco” per la 21esima giornata del campionato di Serie A, occorre proseguire sulla stessa falsariga delle ultime gare, magari aumentando pure il vantaggio sulla seconda. Non si deve sottovalutare nessuno e giocare sempre alla stessa maniera contro chiunque, tanto più che, a breve, riparte la Champions League, competizione importantissima che deve trovare il Napoli pronto.”