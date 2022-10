Champions League – Serata in chiaroscuro per le squadre italiane

Una vittoria ed una sconfitta rappresentano il bilancio dell’Italia nel mercoledì di Champions League in cui Juventus e Milan hanno giocato le gare della terza giornata dei rispettivi raggruppamenti. I bianconeri di Allegri sono riusciti a centrare la prima vittoria europea della stagione battendo gli israeliani del Maccabi Hafa per 3 a 1, mentre il Milan è incappato in una sonora batosta a Londra contro il Chelsea che si è imposto per 3 a 0. Stamane toccherà a Lazio, Roma e Fiorentina scendere in campo per le altre due competizioni continentali.