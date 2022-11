GUARDIOLA: ” Il Napoli gioca un calcio stellare ed è la migliore squadra europea”

Il Napoli di Spalletti ha terminato la prima parte della stagione nel migliore dei modi, conquistando meritatamente la testa della serie A con otto lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica e gli ottavi di finale di Champions League dall’alto del primo posto nel suo girone, davanti al Liverpool. Il primo ad elogiare i partenopei e fare i complimenti al tecnico toscano, è stato proprio Jurgen Klopp, allenatore dei Red Devils, che ha affrontato gli azzurri in Coppa, subendo un’umiliante disfatta, al Maradona, per 4 a 1, nel match inaugurale della massima competizione continentale. A seguire le orme dell’allenatore tedesco , anche mister Guardiola, del Manchester City, considerato trai migliori tecnici al mondo, il quale ha affermato, in un’intervista telefonica con il giornalista Ciro Venerato, che, attualmente, il Napoli può ritenersi la migliore compagine d’Europa, grazie al suo calcio stellare e spettacolare che ha fatto innamorare non soli i tifosi azzurri. Dunque Di Lorenzo e Company stanno conquistando i favori di molti addetti ai lavori, nonché di tantissimi appassionati di calcio spettacolo. Che dire, come si può dar torto a due personaggi del calibro di Klopp e Guardiola, i quali, ora, temono che i partenopei possano essere una mina vagante, pure, in Champions.