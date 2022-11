Mondiali – Il portiere costaricano Navas subisce ben sette reti dalla Spagna, non impeccabile la sua gara

Come tutti ricorderanno, Keylor Navas, quest’estate, è stato ad un passo dal Napoli, poi, la trattativa è sfumata, all’ultimo momento, per motivi economici. All’epoca la piazza napoletana rimpiangeva il mancato arrivo del portiere costaricano che doveva prendere il posto del partente Ospina, visto che Alex Meret non era ben visto da Spalletti. Oggi, invece la situazione è totalmente cambiata, in particolare dopo la sua non impeccabile partita disputata con il Costarica, al debutto Mondiale in Qatar, che ha visto prevale la Spagna con il sonoro punteggio di 7 a 0. Di certo c è la responsabilità di Navas su più di una rete degli spagnoli. A Napoli, i tifosi azzurri si sono scatenati sui social muovendo tante critiche all’estremo difensore vice di Donnarumma che ha rifiutato l’offerta del Napoli per non rinunciare a neanche un centesimo di quanto dovutogli dal Psg. Attualmente, dato l’ottimo comportamento di Meret in questa prima parte di stagione, i sostenitori partenopei sono contenti della permanenza del giovano portiere friulano che ha scacciato completamente l’ombra del suo antagonista del Costarica. Come si suol dire, spesso: “Non tutti i mali vengono per nuocere”