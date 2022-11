NAPOLI – Nel secondo anniversario della scomparsa di Maradona ci sarà un Memorial in suo onore

Oggi 25 novembre 2022 ricorre il secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, morto a soli 60 anni. In questa occasione, non solo i tifosi napoletani ma tutto il mondo rende omaggio al più grande calciatore di tuti i tempi. ” Una CandelaADiego” questo l’hashtag per il primo Memorial virtuale in suo onore. Una sorta di pellegrinaggio digitale e globale sul sito M10.ar, ideato da @m10memorial. In Argentina, a mezzanotte, accenderanno una candela i figli Dalma Giannina, Jana, Diego Fernando e Diego Junior, invitando tutti coloro che lo amavano a fare altrettanto per ricordarlo. Quando viene citato il nome del pibe de’ oro, i napoletani sobbalzano, quindi, anche nella nostra città che lo ha sempre considerato un idolo immortale, si celebrerà la sua memoria come è giusto che sia. Infatti quest’oggi sono in programma diverse iniziative in omaggio al tanto compianto Diego, argentino di nascita mas napoletano adottato. Ai quartieri spagnoli, a Fuorigrotta fuori le mura del suo stadio e a San Giovanni e infine a Quarto, alle ore 21, si terrà una fiaccolata commemorativa. Anche gli artisti di strada, in particolare in Via Toledo, non resteranno insensibili al ricordo dell’immenso campione diventato per tutto il popolo partenopeo un’autentica divinità, ovviamente senza essere blasfemi.