QATAR 2022 – Finisce pari il derby azzurro tra Kim e Olivera in Corea del Sud vs Uruguay

Kim e Olivera, hanno debuttato, ieri con le rispettive nazionali, al Mondiale in Qatar. Il match tra Corea del Sud e Uruguay è terminato con il risultato ad occhiali di 0 a 0, quindi il derby azzurro tra i due calciatori del Napoli si è concluso senza né vinti e né vincitori. Il centrale difensivo azzurro che non sta facendo rimpiangere Koulibaly, in questa gara, casomai ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato tutto il suo valore; non ha sbagliato assolutamente nulla riuscendo a limitare le giocate del reparto offensivo uruguagio. A dieci minuti dalla fine, malgrado avesse accusato un problemino al polpaccio, Kim – Min Jae non ha chiesto la sostituzione ed ha continuato la partita senza problemi. Un gigante di nome e di fatto, nonché un gladiatore, in risposta a quanti lo avevano criticato dopo l’errore contro l’Udinese, del quale ha chiesto scusa ai compagni e ai tifosi,, al Maradona, costato il secondo gol dei friulani. Buona anche la prestazione di Mathias Olivera, il quale, tuttavia, ha commesso un erroraccio in fase offensiva, sbagliando il passaggio decisivo per Nunez. Ma nel complesso la sua prova va ben oltre la sufficienza. Per la cronaca, la Celeste ha colpito due legni che hanno inchiodato il match sul risultato senza reti.