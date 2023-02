Guido Trombetti a Globuli azzurri: è tempo di sfatare il tabu con l’Empoli

Guido Trombetti: è tempo di sfatare il tabu con l’Empoli

Guido Trombetti, docente universitario, ex rettore della Federico II di Napoli: "Lobotka? È un giocatore generoso che si mette sempre a disposizione dei compagni, non ho mai capito perché Gattuso lo teneva nelle cantine. Dobbiamo sfatare il tabu di Empoli ma domani farei un pizzico di turn over, e sono sicuro che entreranno Mario Rui e Elmas. Anche Simeone è un giocatore molto forte e scattante che merita spazio, ha segnato spesso in quei pochi minuti che è chiamato a giocare alla fine della partita ma si è avvalso anche del fatto che Osimhen ha fatto stancare gli avversari nei minuti precedenti. La questione della statua di Maradona rimossa sarà stata causata da un vizio procedurale, potremo capire il perché quando conosceremo i dettagli ma non diciamo che il comune ha antipatia per Maradona. Sono un grandissimo estimatore di De Laurentiis che ha indicato una strada alle società italiane, il Napoli è l'unica squadra a non avere debiti, e non è stato fortunato perché oggi avrebbe già dovuto vincere due scudetti. Benitez ha avuto grandi meriti, è stato il tecnico della internazionalizzazione dell'ambiente, come tecnico ha lasciato qualche perplessità".

Ciro Auricchio: la forza di Osimhen è l’umiltà

Ciro Auricchio, sindacalista Polizia penitenziale: "Osimhen sembra un ragazzo che gioca per strada come facevamo noi quando eravamo ragazzi, è un giocatore molto umile".

Tullio Morello: Anguissa deve essere grato a Spalletti

Tullio Morello, membro del Consiglio Superiore della Magistratura: "Lobotka mi ha molto impressionato, ha fatto due stagioni incredibili, grazie anche a Spalletti. Anche Anguissa deve essere grato a Spalletti, era venuto a Napoli a riciclarsi ed è diventato un protagonista. La questione della statua di Maradona non l'ho capita, ritengo che quello che si fa per Diego è sempre troppo poco rispetto a quello che meriterebbe".

Dario Del Porto: di Kvaratskhelia avevo già capito tutto

Dario Del Porto, giornalista di Repubblica: "Lobotka ha dimostrato di essere un giocatore di livello altissimo, un robot. Kvaratskhelia lo avevo studiato già da prima che venisse a Napoli, ero sicuro che sarebbe stata una bella sorpresa".