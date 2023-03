Napoli – Azzurri a caccia dell’impresa per entrare, per la prima volta, tra le migliori otto formazioni europee.

Gli azzurri, infatti, facendo i debiti scongiuri, sono ad una passo dalla storia; stasera, in quel di Fuorigrotta, al cospetto di 55mila spettatori, superando il turno in Champions, contro i tedeschi del Francoforte, già sconfitti nella gara del febbraio scorso. in Germania, per 2 a 0, faranno compagnia a compagini blasonate come Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Milan e Inter. Manca soltanto la compagine di Spalletti per completare l’en plein delle italiane, al terzultimo turno della maggiore manifestazione del vecchio continente. Per la cronaca le partite dei quarti di finale di Champions si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma per il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputeranno, invece, il 9/10 e 16/17 maggio, mentre l’ultimo atto andrà in scena all‘Atatürk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno prossimo.