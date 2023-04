IL FISCHIETTO – JUVENTUS vs NAPOLI sarà diretta da Fabbri di Ravenna, al Var Aureliano

Per la trentunesima giornata di serie A, il designatore arbitrale ha scelto per dirigere il posticipo di domenica sera Juventus vs Napoli, il fischietto romagnolo Fabbri della sezione di Ravenna. .I suoi assistenti saranno Pagliartdini e Scarpa, il quarto uomo Massimi, mentre al Var agiranno Aureliano e Pezzuto. Sono dieci i precedenti tra l’arbitro Fabbri ed il Napoli, che, con lui in campo, ha raccolto 5 vittorie,4 pari ed una sola sconfitta.