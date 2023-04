Sale la febbre scudetto, a Napoli non vi è più una camera libera nelle strutture alberghiere

Sale la febbre scudetto. Questo fine settimana molto probabilmente consentirà al Napoli di vincere matematicamente il suo terzo tricolore della storia. Ovviamente sappiamo bene cosa dovrà succedere per far si che ciò avvenga, ossia la vittoria degli azzurri nel derby campano e il non successo o il pari della Lazio al Meazza contro l’Inter. Nel capoluogo campano fioccano le prenotazione nelle vari strutture alberghiere per essere presenti alla grande festa scudetto. La Federalberghi ha già comunicato che si registrerà il sold out, soltanto pochi posti disponibili nei B&b che stanno vendendo le stanze a peso d’oro. Si va dai 200 ai 2000 euro per un posto al sole, anche perché la celebrazione della vittoria del campionato capita in concomitanza col ponte del primo maggio, dove sono previsti migliaia e migliaia di turisti italiani e stranieri. Intanto si sta ancora valutando la possibilità di posticipare la gara con i granata, alla domenica, tuttavia sembra una soluzione non praticabile per tante concause. Solamente un decisione del Prefetto di Napoli, il quale, per ordine pubblico, potrebbe far slittare la partita.