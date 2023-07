Mercato – Demme vicino al ritorno in Germania, intesa con l’Herta Berlino, di contro Tousart potrebbe arrivare a Napoli

L’italo-tedesco Diego Demme, ormai non è più nei piani della società partenopea, per cui, molto probabilmente, farà ritorno in Germania, dove ha già raggiunto un’intesa di massima con l’Herta Berlino. Il Napoli, per cederlo si accontenterebbe di un paio di milioni, però vorrebbe inserire nella trattativa il centrocampista francese ventiseienne Lucas Tousart, che Rudi Garcia conosce molto bene per averlo allenato ai tempi del Lione, in League 1. Oltre a vestire il ruolo di centrocampista davanti alla difesa, il transalpino può pure fungere anche da mezz’ala. Andrebbe, in sostanza, a prendere il posto di Zielinsky, qualora il polacco partisse, come sembra, per l‘Arabia Saudita. Naturalmente nell’eventualità che la doppia trattativa andasse in porto, il club azzurro verserebbe un conguaglio alla società tedesca. Per l’allenatore del Napoli sarebbe un rinforzo assai gradito, visti gli ottimi rapporti e le doti tecniche non indifferenti del suo connazionale.