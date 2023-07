Preso d’assalto il nuovo Store calcio Napoli, in via Calabritto, a ruba le magliette azzurre con lo scudetto

Ieri sera è stato inaugurato, a Napoli, in via Calabritto, il nuovo Store del club azzurro. Il rituale taglio del nastro, in presenza di centinaia di tifosi curiosi, è stato fatto dalla figlia di De Laurentiis, Valentina, mentre non si è visto il padre. Lungo la famosa strada nel quartiere Chiaia, si è formata una lunga coda di gente in attesa di poter entrare nello Store. Immediatamente dopo l’apertura, il negozio è stato letteralmente preso d’assalto da una gran folla di persone che hanno voluto acquistare le nuove maglietta della squadra campione d’Italia, sia nella versione azzurra classica, che in quella bianca, con lo scudetto tricolore stampato al centro. Qualcuno è rimasto addirittura deluso, poiché non è riuscito ad accaparrarsi la maglietta perchè tutte, sono andate a ruba in un paio d’ore e la prima scorta era terminata. Tutto ciò sta a significare il ritorno all’antico dei tifosi napoletani che oggi si sono innamorati nuovamente della loro squadra del cuore, dopo qualche anno di allontanamento. La riprova si avrà all‘apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Si prevedono non meno di 35 mila tessere.