LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Difesa assente e lanci alla viva il parroco: non si salva nessuno

Meret 5.5 – Davanti a lui la difesa è ballerina, lui non riesce a porre rimedi sostanziali.

Di Lorenzo 5.5 – La sua pressione offensiva è costante, ma poco fruttuosa e lo porta a garantire poca copertura ad una retroguardia oggi troppo fragile.

Rrahmani 4.5 – Sbaglia numerosi palloni in impostazione, simbolo di una tranquillità nel giro palla momentaneamente smarrita, e si ritrova al centro di un reparto difensivo che fa acqua da tutte le parti, per colpe da stabilire.

Juan Jesus 4.5 – Le folli indicazioni di Garcia lo portano ad abbandonare la fase difensiva per portare un pressing insensato fino alla trequarti offensiva avversaria. Quando la Lazio riparte, nelle praterie a loro gentilmente concesse, ricorda agli entusiasti del mercato quanto fosse importante Kim.

Olivera 4.5 – In appoggio alla fase offensiva c’è sempre, ma Felipe Anderson lo fa ammattire in quella difensiva.

(Mario Rui 5 – Ingresso che non migliora la situazione sull’out mancino.)

Anguissa 5 – Non riesca a dominare il centrocampo come al solito, facendosi anzi infilare continuamente dalle giocate dei più tecnici centrocampisti laziali.

Lobotka 5 – Prova a dare la scossa con qualche penetrazione palla al piede delle sue, ma in fase di filtro e rifinitura risulta totalmente fuori fase.

Zielinski 5.5 – Il più pericoloso offensivamente degli azzurri ed pure il più lucido nelle giocate. Gol con fortunata deviazione per il momentaneo pareggio, ma anche l’errore che porta la Lazio al sorpasso.

(Simeone s.v.)

Politano 5 – Non trova mai lo spunto sulla destra e anche l’intesa con Di Lorenzo è meno fluida.

(Lindstrom 5.5 – La peggior serata per poter esordire in azzurro.)

Osimhen 5.5 – Una squadra in confusione lo serve solo con palloni lunghi alla viva il parroco. Non riesce a fare miracoli da solo.

Kvaratskhelia 5.5 – Un discreto primo tempo, cala nella ripresa, ma non così tanto da giustificarne la sostituzione. La sua gestione, da parte di Garcia, inizia a preoccupare.

(Raspadori 4.5 – Ingresso evanescente, stavolta non ci va di trovare giustificazioni per il suo scarso apporto alla causa.)

Garcia 4 – Pressing insensato, difesa a spasso e lanci lunghi senza pretese. Se questa è la sua mano che inizia a vedersi, c’è da preoccuparsi.