IL FISCHIETTO – LECCE vs NAPOLI SARA’ DIRETTA DA PAIRETTO DI NICHELINO,TORINO; AL VAR PATERNA

Per l’anticipo della settima giornata di campionato, Lecce vs Napoli, in programma domani pomeriggio alle 15, allo Stadio di Via del Mare, è stato designato l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Torino, con cui collaboreranno gli assistenti Meli e Alessi, il quarto uomo Collu, ed infine al Var Paterna e Doveri. Sono 14 i precdenti del fischietto piemontese con gli azzurri, i quali hanno raccolto sei successi, quattro pareggi e quattro sconfitte.