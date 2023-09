ANTEPRIMA PARTITA LECCE vs NAPOLI – La squadra partenopea al Via del Mare cerca conferme

Il Napoli, dopo la brillante prestazione in casa, nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, contro l’Udinese al Maradona, battuto per 4 a 1, domani pomeriggio, alle 15, per la settima giornata di serie A, sarà ospite, al Via del Mare, del sorprendente Lecce di D’Aversa che ha gli stessi punti dei campioni d’Italia. La squadra di Garcia andrà alla ricerca di conferme dopo aver ritrovato il ritmo dei giorni migliori. L’obiettivo, naturalmente, è quello di vincere ancora, al fine di non allontanarsi dalle zone alte della graduatoria che vede le due milanesi a braccetto, prime con 15 punti. Dal canto loro, i salentini reduci dalla sconfitta di Torino, contro la Juve, tenteranno di riscattarsi immediatamente al cospetto dei partenopei, in una partita, sulla carta, assai proibitiva, visto il divario tra le due formazioni. A proposito di formazioni, i padroni di casa si schiereranno a specchio, con l’undici migliore, partendo dal portiere Falcone, protetta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu, in difesa, da Blin, Ramadani, Rafia, nella zona mediana e con il tridente d’attacco composto da Almqvist, Krstovic, Strefezza. Gli ospiti scenderanno in campo, probabilmente con la stessa squadra vista a Fuorigrotta, forse, solo con qualche nuovo innesto tipo Cajuste. Pertanto ecco le probabili due formazioni di domani, a Lecce:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Passiamo alle statistiche e alle curiosità di questa sfida tra pugliesi e campani; il Lecce e il Napoli vantano 35 precedenti. Il bilancio è a favore dei partenopei che contano 15 vittorie contro 7 dei salentini, mentre 13 sono i risultati nulli. Inoltre 54 le reti realizzate dagli azzurri e 38 quelle dei giallorossi. Nel passato campionato, i futuri campioni d’Italia si imposero al Via del Mare per 2 a 1 con gol di Di Lorenzo e un’autorete di Gallo.