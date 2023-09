POSTICIPI DI A 6^ GIORNATA – Brutto capitombolo della Roma a Genova, pari in Monza – Bologna e in Frosinone – Fiorentina

Si è chiuso ieri sera, con gli ultimi posticipi, il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di serie A. Questi i risultati:

Frosinone – Fiorentina 1-1

Monza – Bologna 0-0

Genoa – Roma 4-1

Fa notizia il brutto capitombolo della Roma a Marassi, contro il Genoa, capace di sconfiggere i giallorossi per4 a 1. Una batosta pesantissima che conferma lo stato di forma precario dei giocatori di Mourinho, i quali, dopo sei giornate, hanno raccolto solo 5 punti. Pareggi alquanto prevedibili, invece, nelle altre due gare. Tutte e quattro le formazioni di cui sopra, fanno un piccolo passo in avanti in classifica, con i viola che agguantano Napoli e Lecce a quota 11.