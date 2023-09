Caso Osimhen, Calenda non intenterà una causa al Napoli

Nelle ultime ore ha tenuto banco in casa Napoli il caso Osimhen, con il club partenopeo che con con un comunicato pubblicato ieri ha chiarito come non ci fosse l’intenzione di deridere il proprio attaccante con il contenuto pubblicato su TIkTok. Se nella sera dell’episodio il procuratore Roberto Calenda aveva parlato di azioni legali, la Gazzetta dello Sport scrive come l’agente abbia scelto di non intentare cause contro il Napoli di De Laurentiis.

AlfredoPedulla.com