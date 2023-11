LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Anguissa lotta, Gollini sicuro e determinato

Gollini 6.5 – Determinato negli interventi e nelle uscite.

Di Lorenzo 6 – Fatica a trovare linee pulite di uscita dal basso, ma ci mette ardore in ogni intervento.

Rrahmani 5 – Si fa sovrastare di testa da Lookman e non è sempre puntuale negli interventi.

Natan 5.5 – Inizio di gran determinazione, poi cala di intensità nella ripresa.

(Ostigard 6 – Pochi minuti, ma con concentrazione).

Olivera 6 – Si propone spesso internamente, poi l’infortunio lo toglie anzitempo dalla mischia.

(Juan Jesus 5.5 – Si arrangia come può in un ruolo non suo.)

Anguissa 6.5 – Partita di gran presenza fisica in fase di pressing e recupero palla.

Lobotka 5.5 – Più interdizione che pura regia-

Zielinski 5 – Troppo molle nelle giocate e nell’atteggiamento.

(Cajuste s.v.)

Politano 5.5 – Poche iniziative veramente fruttuose.

(Elmas 6.5 – Ingresso fortunato, con gol e sacrificio sulla fascia destra.)

Raspadori 5 – Trova pochi palloni giocabili e non riesce nemmeno a legare opportunamente il gioco spalle alla porta.

(Osimhen 6 – Con la sua sola presenza tiene in preallarme la difesa atalantina, che non a caso commette l’errore che gli consente di recapitare ad Elmas il gol vittoria.)

Kvaratskhelia 6.5 – Gol di testa e buone iniziative in velocità, in una gara ostica dove si riesce poco ad esprimere grandi giocate.