Iezzo, Scozzafava, Marolda, De Nicola, Stramaccioni, Mamukadze, Mandarini, Parlato, Vigliotti a Kiss Kiss Napoli

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando c’era Garcia non c’era feeling tra allenatore e squadra e questo può capitare, non a caso la società ha preso provvedimenti. E’ arrivato Mazzarri che subito ha capito che questa squadra aveva bisogno di rtrovare l’allegria e la serenità che ha fatto la differenza l’anno scorso. Quella di Garcia, dicendo che non conosceva il passato del Napoli, fu un’uscita maldestra. Anche Guardiola, Klopp ed altri hanno sempre parlato di un Napoli spettacolare con Spalletti. Nel primo tempo di Bergamo abbiamo visto il pressing alto e l’aggressività vista l’anno scorso. Una squadra come l’Atalanta, quando va sotto, è normale che qualche problemino te lo può creare. Osimhen? Non ha fatto nulla di che, ma ha preso quella palla, l’ha data ad Elmas che ha risolto la partita. Penso che Mazzarri parta dalla voglia del gruppo di ritrovarsi e di dare risposte positive. Anche i tifosi, con lo striscione messo, hanno fatto capire che le colpe erano sì dell’allenatore, ma sarebbe toccato poi ai calciatori fare la differenza. Mazzarri ha capito che in questo momento andavano elogiati i calciatori e li ha responsabilizzati, la risposta è stata quella di una partita importantissima. Gollini? Gli do un bel 7 in pagella, è stato bravo quando doveva intervenire ed ha gestito bene la partita. Lui è una garanzia, poi ha giocato su un campo dove fece grandissime cose in passato e questo lo ha aiutato ancor di più”.

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Che questi giocatori avessero tanta qualità lo sapevamo dall’anno scorso e lo sa anche Mazzarri. Ci voleva un allenatore che li mettesse in condizioni psicologiche di dare il massimo e per dare il massimo bisogna esser sereni e bisogna essere uniti. Questa è la sensazione che ho avuto a Bergamo, ognuno giocava per l’altro. Ho visto una squadra corta e compatta in campo, ma anche mentalmente e questo è un merito che va attribuito al mister. Il bacio di Kvara? Ma anche le parole di Elmas, Di Lorenzo e le parole di Mazzarri nei confronti di Anguissa. Osimhen? Ha cambiato la storia della gara, solo con la sua gamba lunghissima avrebbe potuto prendere quella palla per darla ad Elmas. Mazzarri ha azzeccato anche i cambi, ha messo energie fresche e questo Osimhen mi sembra carico ed entusiasta”.

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La foto di Mazzarri dal mio comodino non l’ho mai tolta (ride ndr.). Non avevo dubbi che il Napoli facesse una grande partita. Mazzarri in passato dimostrava di saper fare gioco e di saper organizzare la squadra, il Napoli offriva il miglior calcio del campionato. Mazzarri ha ascoltato alcune interviste di Garcia ed ha fatto esattamente l’opposto. Questo Napoli è forte, deve ritrovare la capacità di portare in campo un gioco organizzato ed avere tutti al meglio della condizione mentale almeno. L’ultima mezz’ora di partita il Napoli ha sofferto dal punto di vista atletico e dovrà trovare la condizione. Se gli infortuni non continuano a rompere le scatole e se l’entusiasmo sarà questo sono fiducioso. Mercato? Non ci sarebbero giocatori migliori di quelli che ci sono a Napoli tra gli svincolati. Conviene aspettare un mese e mezzo e affidarsi alle alternative”.

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se Mariani ha detto che Olivera non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico è così. Prima di gennaio non lo vedremo in campo, se la diagnosi è esatta ci vorranno circa cinquanta giorni di recupero. Ho visto l’infortunio dalla tv, ma è stato bruttissimo”.

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri ha fatto la cosa migliore che potesse fare, ha ripristinato la fiducia dei campioni ed ha rimesso i giocatori di fare ciò che sanno fare. E’ andato a toccare delle corde che nella gara di Bergamo si sono viste nel momento chiave. Mi riferisco all’inizio del secondo tempo, quando l’Atalanta stava mettendo sotto il Napoli, lui col doppio cambio Osimhen ed Elmas ha ribaltato la gara. Ho rivisto il vero Osimhen, quello che sbraccia, quello che indica la via ai compagni. Il più grande merito di Mazzarri è quello di aver ridato vita alle fonti principali del Napoli. In tre giorni non avrebbe potuto fare miracoli dal punto di vista tattico. Il bacio di Kvaratskhelia è la foto della partita, il georgiano veniva spesso sostituito con Garcia. Scudetto? Mazzarri fa benissimo a pensare partita dopo partita. Il Napoli deve avere l’obiettivo di tornare a stare lassù perchè se lo merita. Ora il Napoli, tra Inter e Juventus, avrà due grandi chance per tornare in auge”.

Nina Mamukadze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia gioca sia col cuore che con la testa, sembra che giochi a scacchi sul campo. L’azione del goal è stata fantastica, lui bravissimo a metterla dentro. Il suo goal non è stato casuale, anche se vederlo segnare di testa è insolito. Dicevano fosse diventato prevedibile, ma vedendo il suo ultimo goal ha messo a tacere tutti”.

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Svincolati? Credo che, considerando ciò che c’è sul mercato, non si farà nulla. Non andranno a prendere uno svincolato. In queste partite si giocherà con Juan Jesus, con Zanoli e con Natan che sarebbe la terza soluzione. Quando hai una defezione e la devi andare a compensare con una soluzione di comodo arrangiando conviene non squlibrare un’altra situazione che funziona bene. Visto che Natan al centro funziona difficilmente verrà spostato, anche se nasce come terzino di ruolo. A Madrid secondo me giocherà Juan Jesus, ma lo dovrai dosare visto che è reduce da un infortunio muscolare. Preparazione? Pondrelli sta cominciando a provare a cambiare il lavoro e ci vuole tempo, ma nonostante il calo del secondo tempo e la sfuriata dell’Atalanta il Napoli ha retto e non è sparito dal campo come accadeva all’inizio del campionato. E’ arrivata la prima vittoria con una delle cinque sorelle, il Napoli non si è sbriciolato e c’è il sorriso ritrovato che m’ha colpito. Il bacio di Kvaratskhelia a Mazzarri è la foto di giornata, ma anche le parole di Di Lorenzo per Mazzarri sono un segnale che denota il fatto che il gruppo s’è schierato da parte dell’allenatore”.

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho avvertito serenità qui a Castel Volturno anche dai volti dei calciatori che escono dal campo. E’ una sensazione che avverto, rispetto al periodo in cui c’era tensione con Garcia. Mazzarri è entrato nella testa dei calciatori ed è stato il primo passo importante che ha fatto. Sono stato a Bergamo e per l’ennesima volta ho ascoltato i vari cori razzisti. La scena brutta è che ho visto ragazzini che saltavano a quei cori, questa è una mentalità radicata in quel sistema e non riusciremo mai a sradicarlo. Siamo nel 2023, combattiamo contro la violenza sulle donne, ma anche questa violenza verbale continua ad esserci nelle città del nord come Verona e Bergamo. Real Madrid? La puoi affrontare con la testa sgombra perchè il Napoli ha quasi la qualificazione in tasca. Forse è più importante la gara con l’Inter che quella col Real Madrid. La qualificazione agli ottavi il Napoli se la giocherà col Braga e in vista di mercoledì si può preparare una gara accorta. Mazzarri non batte Ancelotti dal 2009 con la Sampdoria, poi sarà la sua prima di Champions in questa sua nuova avventura. Osimhen dal 1′? Direi di sì, se sta bene lo farei giocare dall’inizio. In difesa, a sinistra, mi aspetto Juan Jesus che farà il terzino un po’ più bloccato. Il Napoli dovrà fare una partita d’attesa per ripartire in contropiede”.

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri ha trasferito immediatamente serenità alla squadra, per me non esiste nulla di tattico. L’unico quadro che vale più di ogni altro articolo televisivo è il bacio di Kvaratskhelia a Mazzarri. E’ bastato quello per capire che tipo di svolta è arrivata, poi il campo sarà sempre padrone. La tensione con Garcia s’era anche acuita, la situazione peggiorava e i calciatori erano completamente incartati. Non sono in grado di emettere sentenze, ma il Napoli pagava dazio anche da un punto di vista fisico, era compassata la squadra”.