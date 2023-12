IL FISCHIETTO – Daniele Orsato di Schio dirigerà la gara di venerdì sera tra Juventus e Napoli, al Var Di Paolo

Come era nelle previsioni, per l’anticipo di dopodomani tra Juventus e Napoli, valido per il quindicesimo turno di campionato, è stato designato l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, Vicenza, il quale, dopotutto, resta uno dei migliori direttori di gara italiani. I suoi assistenti saranno Peretti e Perrotti con Marcenaro c IV ufficiale. Al VAR ci saranno, invece, Di Paolo e Paganessi. Il fischietto veneto ha diretto la formazione partenopea, in passato, in ben 50 occasioni, in cui il Napoli ha collezionato 18 successi, 16 pareggi e 16 sconfitte. L’ultima volta che Orsato ha arbitrato una match tra le prossime due contendenti, risale al campionato 2019/20, partita del famoso autogol del 4 a 2 sul finire, di Koulibaly.