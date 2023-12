LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Politano prezioso, Kvaratskhelia smarrito

Meret 6.5 – Risponde con una bella parata al destro dalla distanza di Horta, al 24° minuto del primo tempo.

Di Lorenzo 6 – Solido in fase difensivo, puntuale quando spinge in tandem con Politano.

Rrahmani 6 – Lucido ad inizio azione, attento dietro.

Juan Jesus 6 – Prestazione difensiva concreta e precisa.

(Ostigard 6 – Sostituisce Juan Jesus negli ultimi 20 minuti con la consueta aggressività.)

Natan 6.5 – Propizia il gol di Osimhen, con una bella sovrapposizione interna, e cerca di proporsi maggiormente in appoggio a Kvara.

Anguissa 6 – Non sempre pulitissimo nel giro palla, ma si tiene sempre vicino al cuore delle azioni.

Lobotka 6 – Meglio in fase di interdizione che in quella di costruzione, dove comunque risulta pulito nelle giocate.

(Gaetano 5.5 – Pochi palloni toccati, e non proprio con qualità ammaliante, nei minuti che Mazzarri gli concede.)

Zielinski 5.5 – Una conclusione in porta sul finire del primo tempo e un piacevole scambio con Osimhen poco prima della sostituzione, ma per il resto la sua è una presenza poco incisiva sul terreno di gioco.

(Cajuste 6 – Tiene la posizione in mediana, con una buona chiusura nel finale.)

Politano 6.5 – Propizia l’autogol che regala al Napoli l’1-0, gioca sempre in armonia con la squadra e quando parte in velocità, sembra sempre poter infastidire la difesa portoghese.

(Elmas 6 – Ordinaria amministrazione, condita da qualche slalom estemporaneo.)

Osimhen 6.5 – Torna al gol, seppur in maniera non elegantissima, e si mostra più pericoloso nelle giocate offensive, anche se non sembra ancora amalgamato al meglio nella manovra corale della squadra.

(Raspadori 6 – Buona verticalizzazione per Kvara intorno al 73° minuto, null’altro.)

Kvaratskhelia 5 – Forza troppo spesso la giocata, anche quando non ce ne sarebbe bisogno, rendendosi addirittura dannoso per la fluidità del gioco offensivo dei suoi. Poco ispirato anche in fase di conclusione e passaggio.