SUPERCOPPA – Sarà Inter vs Napoli la finale della manifestazione tricolore di lunedì sera in Arabia

La giustizia ha trionfato, infatti secondo la formula precedente della Suprcoppa italiana, a contendersi il trofeo dovevano essere il Napoli campione d’Italia e l’Inter vincitrice della Coppa nazionale. Ed ironia della sorte, pur giocando le semifinali contro le seconde del campionato e della Coppa Italia, la squadra di Mazzarri e quella di Inzaghi hanno conquistato, dimostrando la loro superiorità, l’accesso a questa finalissima che andrà in scena lunedì nello stadio della capitale saudita. Per la cronaca, ieri, l’Inter ha battuto nettamente la Lazio per 3 a 0, proprio come il Napoli con la Fiorentina; sarà stato un caso, una coincidenza ma il fato ha voluto che le due formazioni che hanno trionfato l’anno scorso nelle due competizioni si liberassero nello stesso modo delle avversarie nell’anteprima, per poi scontrarsi nel match più importante che assegnerà il trofeo, edizione 2023. Sebbene l’undici nerazzurro stia facendo il bello ed il cattivo tempo in campionato, guidando ,da sola la classifica, ormai da diverse giornate, divenendo la più accreditata per lo scudetto, il risultato della gara con gli azzurri non è così scontato. Nel calcio tutto è possibile e poi si tratta di una partita secca in cui la sorpresa è sempre dietro l’angolo, ne sa qualcosa proprio la formazione partenopea, eliminata al Maradona, negli ottavi di Coppa nazionale dalla matricola Frosinone. L’unica cosa certa è che sarà una gara avvincente nella quale entrambe le contendenti giocheranno a viso aperto per vincere nei novanti minuti regolamentari e non andare alla lotteria dei rigori, visto che non sono previsti supplementari.