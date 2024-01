Sabato le visite mediche di Popovic: domenica andrà a Frosinone

Il Napoli e il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popović. Il classe 2006 è infatti pronto a sostenere le visite mediche col club azzurro e poi si unirà ai gialloazzurri. I due club, infatti, hanno fatto un’operazione in sinergia.

Sabato mattina, dunque, il talento classe 2006 sosterrà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Infine domenica, il serbo andrà a Frosinone per iniziare la sua avventura in giallazzurro.

Il mercato del Frosinone però non finisce qui: i giallazzurri, infatti, si preparano ad accogliere un altro rinforzo, ovvero Alessio Zerbin. L’esterno arriverà proprio dal Napoli ed è atteso in città martedì sera, dopo la finale di Supercoppa italiana.

Due rinforzi importanti dunque per il Frosinone per la lotta salvezza. I giallazzurri, infatti, al momento si trovano a solo due punti dalla zona retrocessione

