Napoli, contatti in corso per Mangala del Nottingham Forest: la situazione

Dopo Traore, Ngonge e Popovic, il Napoli continua a lavorare al mercato in entrata. Il club di De Laurentiis ha mantenuto contatti anche nelle ultime ore per Orel Mangala del Nottingham Forrest.

Gli azzurri hanno presentato un’offerta sul salario al centrocampista nel caso in cui fosse esercitato il riscatto, ma c’è ancora distanza tra la proposta del Napoli e le aspettative del giocatore.

In quanto alla formula del trasferimento, il Napoli lavora al prestito con diritto di riscatto e in caso di mancato riscatto gli azzurri pagherebbero un conguaglio per il prestito. Il belga ha dato priorità all’Italia, con il Napoli in pole visto che la situazione con la Juventus è in stand-by. Negli ultimi giorni si era registrato un interesse anche da parte dei francesi del Rennes.

Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, il centrale belga ha trascorso 5 stagioni in forza allo Stoccarda, con una parentesi in prestito all’Amburgo, prima di passare a titolo definitivo al Nottingham Forest il 31 luglio 2022. In questa stagione, il classe 1998 ha collezionato 1 gol in 19 presenze complessive e vanta 12 presenze con la nazionale belga.

