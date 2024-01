IL FISCHIETTO – NAPOLI vs VERONA, al Maradona arbitrerà Piccinini di Forlì, al Var Di Bello

Designato l‘arbitro per il match Napoli vs Verona, per la 23esima giornata di serie A, in calendario domenica, ore 15 al Maradona; sarà il signor Piccinini della sezione di Forlì, con il quale collaboreranno gli assistenti di linea Cecconi e Ricci, il quarto uomo Fourneau e i varisti Di Bello e La Penna. Il fischietto forlivese ha già diretto gli azzurri, in passato, in quattro occasioni in cui i partenopei hanno conseguito tre successi ed un pareggio. L’ultima volta che è sceso in campo per dirigere il Napoli, risale al settembre del 2021, Napoli – Cagliari 2-0.