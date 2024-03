Benevento – Foggia 1-0: gara sofferta ma Lanini regala tre punti importantissimi

Arriva il Foggia al “Ciro Vigorito” e il Benevento vuole sfruttare la seconda gara consecutiva tra le mura amiche. Ancora indisponibile Meccariello e con Pastina squalificato, Auteri ha tutti a disposizione e si affida al seguente undici: Paleari in porta, Berra, Terranova e Capellini in difesa. A centrocampo Simonetti, Pinato, Nardi e Improta. Tridente offensivo con Ciciretti, Lanini e Bolsius. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Masciangelo, Rillo, Viscardi, Agazzi, Karic, Kubica, Talia, Starita, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta.

I satanelli di mister Cudini non avranno Marzupio, Carillo e Rizzo infortunati ed Ercolani squalificato. Questo lo schieramento iniziale che affronterà il Benevento: Perina tra i pali. In difesa Papanov, Riccardi, Salines. Centrocampo con

Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni. In attacco Schenetti, Santaniello, Millico. A disposizione: De Simone, Nobile, Castaldi, Tenkorang, Martini,Marino, Tonin, Rolando, Antonacci, Manneh, Di Noia, Gagliano, Brancato.

Arbitra il match Lovison di Padova. Gara valida per la 29^ giornata del campionato di serie C, girone C.

La gara

All’ 8′ un cross di Berra serve Lanini che calcia dal limite dell’ area con la sfera che termina sul fondo. Al 10′ si infortuna Odjer per il Foggia. Al suo posto entra Marino. Pericoloso il Foggia con Millico al 12′: l’ attaccante salta un avversario e lascia partire una conclusione che Paleari sventa con l’ aiuto del palo. Sulla respinta il pallone termina sui piedi di Santaniello che non riesce a mettere il pallone in porta. La Strega fa fatica a trovare spazi in quanto il Foggia chiude bene le linee di passaggio. È Simonetti a provare con un colpo di testa al 30′ ma nessun problema per Perina. Ripartenza del Foggia che si rende pericoloso al 40′ con un tiro di Schenetti da posizione defilata. Sulla respinta di Paleari l’ attaccante conclude nuovamente con il pallone di poco alto sulla traversa. Allo scadere della prima frazione un colpo di testa di Salines, sugli sviluppi di un corner, mette i brividi a Paleari! Pallone alto di un soffio sulla traversa. Il primo tempo si chiude dopo due minuti di recupero.

Si rende subito pericoloso il Benevento al 48′ con un colpo di testa di Berra che, sugli sviluppi di un corner di Ciciretti, chiama ad un difficile intervento Perina.

Al 55′ passa in vantaggio il Benevento con Lanini che, servito da Impeota, con un perfetto diagonale supera il portiere. Al 57′ esce Ciciretti ed entra Ciano nel Benevento. Un minuto dopo rimedia il giiallo Salines del Foggia. Si gasa Lanini che conclude al 59′: pallone di poco fuori. Cambi nel Benevento al 61′: Marotta rileva Bolsius e Carfora Lanini. Cartellino giallo per Marotta al 63′. Al 70′ il Foggia sostituisce Tascone con Rolando. Giallo per Pinato nel Benevento al 71′. Il centrocampista commette fallo su Salines. Ci prova il Foggia con una conclusione dal limite dell’ area di Riccardi al 72′: pallone di poco a lato. Millico e Ciano litigano tra loro e al 79′ vengono ammoniti. Doppia sostituzione nel Foggia all’ 82′: escono Schenetti e Silvestro ed entrano Di Noia e Gagliano. All’ 85′ il Benevento sostituisce Pinato con Viscardi. Sofferenza finale per la Strega: all’ 88′ Paleari respinge un cross di Salines, poi il pallone termina a Millico che tenta la girata ma la difesa chiude. L’ arbitro concede quattro minuti di recupero e la Strega porta a casa tre punti importantissimi.