LA PARTITA – Napoli-Juventus 2-1, gli azzurri vincono con Kvaratskhelia e Raspadori

Il Napoli batte la Juve al Maradona 2-1, apre le marcature Kvaratskhelia nel primo tempo, nella ripresa rispondono i bianconeri con Chiesa, ma il Napoli torna in vantaggio poco dopo con Raspadori, dopo il rigore sbagliato da Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 2’ errore di Olivera, ne approfitta Iling Jr, serve Alcaraz in area ma non inquadra lo specchio della porta. Al 10’ altro errore di Olivera, questa volta intercetta Chiesa che con un cross serve Vlahovic, il serbo prova di testa ma il pallone termina di poco fuori. Al 28’ gran conclusione di Politano da calcio di punizione, ci arriva Sczesny in due tempi, per poco non ci arriva Anguissa. Al 33’ pericoloso Vlahovic che colpisce il palo. Al 43’ passa in vantaggio il Napoli con Kvaratskhelia che approfitta di una deviazione e al volo spedisce il pallone in rete. Al 44’ ruba palla a Traorè e serve Vlahovic che prova il tiro, il pallone termina di poco alto. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52’ pericolosa la Juve con Moretti che spedisce il pallone di poco alto. All’81’ trova il pareggio la Juve con Chiesa. All’87’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Nonge su Osimhen, dal dischetto sbaglia Osimhen ma sulla ribattuta di Sczesny si fa trovare pronto Raspadori che va a segno. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero. Al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5 (65′ Ostigard 6), Juan Jesus 6, Olivera 5; Anguissa 5,5, Lobotka 6, Traorè 5,5 (65′ Zielinski 6); Politano 6 (65′ Raspadori 7), Osimhen 5, Kvaratskhelia 7 (93′ Lindstrom sv). All. Calzona.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Rugani 5,5, Bremer 6, Alex Sandro 6; Cambiaso 5 (66′ Weah 6), Alcaraz 5,5 (90′ Milik sv), Locatelli 6, Miretti 5,5 (76′ Nonge 5; 90′ Danilo sv), Iling Junior 6,5 (76′ Yildiz sv); Vlahovic 5, Chiesa 6,5. All. Allegri.

Arbitro: Mariani

Reti: 43′ Kvaratskhelia (N), 81′ Chiesa (J), 88′ Raspadori (N)

Ammoniti: Vlahovic (J), Bremer (J), Cambiaso (J), Traorè (N), Nonge (J); Calzona (all. Napoli) dalla panchina

Mariano Potena