LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Magia di Kvara, Osimhen poco brillante

Meret 6 – Presente, tranquillo, graziato più volte dagli imprecisi attaccanti bianconeri.

Di Lorenzo 5.5 – Non la sua miglior prestazione, con difficoltà in entrambe le fasi, ma ci mette temperamento.

Rrahmani 7 – Il più saldo della retroguardia, anche a coprire qualche sbavatura dei compagni. Con la speranza che l’infortunio si riveli leggero.

(Ostigard s.v.)

Juan Jesus 6 – Qualche uscita dalla linea difensiva avventata, che lascia pericolosi buchi alle sue spalle, ma nel momento caldo del match riesce a mantenere lucidità.

Olivera 5.5 – Tre errori clamorosi, nell’arco di una prestazione invece positiva dal punto di vista della presenza fisica.

Anguissa 6 – Di fisico e di movimento, ma con scarsa reattività.

Lobotka 6.5 – A differenza di molti compagni di reparto, è reattivo come una pallina da flipper, nei recuperi palla così come in ripartenza.

Traorè 6 – I movimenti sono buoni e mostra pure una intraprendenza incoraggiante. Gli manca ancora concretezza ed una dose di sana cazzimma.

(Zielinski 5 – Entra floscio e si addormenta sul gol di Chiesa.)

Politano 5.5 – Si rivedono buoni movimenti sulla catena di destra, ma oggi non trova mai spunti apprezzabili.

(Raspadori 6.5 – Si avventa come un falco sulla respinta del rigore sbagliato da Osimhen, regalando ai suoi, ancora una volta, i tre punti contro i bianconeri.)

Osimhen 5.5 – Dura lotta con Bremer, che lo contiene bene, e rigore calciato malamente in una serata poco ispirata per lui. Ha però il merito di propiziare il penalty.

Kvaratskhelia 7 – Passa il primo tempo a far ammonire i calciatori juventini, e lo conclude con la magica rete dell’1-0. Cala nella ripresa.

(Lindstrom s.v.)