Scotto, Minervini e Clemente di San Luca a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Egregio Aurelio, oggi mi ripeto: il centro sportivo?”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Quante possibilità ha Antonio Conte di essere l’allenatore del Napoli? Quante possibilità ha Vincenzo Italiano di essere l’allenatore del Napoli? Quante possibilità ci sono per altri allenatori, di allenare a Napoli? Per tutti gli altri, volendo tirare il bussolotto, non c’è più del 10% di possibilità. 20% Conte, 70% Italiano, queste mi sembrano le percentuali più attendibili. Su Possanzini voglio aprire una parentesi: l’emblema della negligenza, inettitudine, decadenza del Napoli catastrofico che fu negli anni ’90, primi anni 00. In quel decennio clamorosamente traballante arrivammo a lottare alla salvezza per la Serie C, il sogno era Possanzini, uno da 10 gol a stagione in Serie B. Un nome che mi riporta a tempi inenarrabili, ma che è giusto ricoradre, per tutti coloro che criticano l’attuale dirigenza del Napoli con tutto lo strascico polemico che si portano dietro e non vedono l’ora di poter vomitare addosso al presidente. Mi sono abituato bene, forse, perché ho visto Varricchio, Verrettoni, poi Pià, Calaiò, Zalayeta, Lavezzi, Denis, Quagliarella, Cavani, Higuain, Milik, Mertens, Osimhen. Possanzini… voi che non avete vissuto quegli anni bui, prima di dire tutte le vostre giaculatorie, pensateci cosa ci ha dato in 20 anni questa presidente, che un anno fa abbiamo vinto uno scudetto straordinario. Oggi la favola è finita perché la stagione è stata condotta nel peggior modo possibile. Oggi, il teorema è ricordatevi di Possanzini prima di lanciare i vostri strali, usate un metro di giudizio che sia consono a chi ha il senno e la ragione, attendere please, wait. Se l’allenatore viene preso ad aprile e il direttore sportivo è stato già bloccato a marzo, registro solo una grande inversione di tendenza sulla passata stagione, non ho altro da aggiungere. Se alla fine mi troverò con Manna e Conte o Italiano, mi dichiarerò soddisfatto nonostante non sposo appieno la causa Vincenzo Italiano, ma per cui ho una discreta stima. Anche oggi saluto dicendo: egregio Aurelio, ma il centro sportivo? La goccia va sulla roccia e la scava, ma voi sapete che goccia a goccia – diceva Esopo – si fa il mare? In che mare nuotiamo Aurelio?”.

Giovanni Scotto: “Sono sicuro che De Laurentiis e Conte sono a colloquio”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma: “Manna? De Laurentiis è bravo anche quando fa scelte che potrebbero essere sbagliate. Nessuno può bocciare questa scelta. Manna è molto bravo, ha ottime referenze, è vero che era sconosciuto, ma chi conosce la realtà della Next Gen e Serie C, sa che questo ragazzo ha messo in piedi in tempi irrisori un grande club. È una scommessa, potrebbe essere una scelta sbagliata, ma anche indovinata se De Laurentiis ha trovato l’uomo giusto. Impossibile ed errato criticare, ma non si può neanche dire che è la scelta giusta. Credo che De Laurentiis stia provando a fare da contrappeso all’allenatore, un po’ come Benitez e Bigon. Chissà che non voglia fare lo stesso adesso. Credo che il progetto De Laurentiis stia cambiando, volendo crescere giovani, quindi se Conte – o chi per esso – sarà convinto da un progetto simile e mettersi in gioco per un progetto. Lukaku con Conte a Napoli? Ci credo poco. Lukaku è un calciatore più vicino alla sua carriera che non al suo momento migliore. Mi meraviglierebbe una scelta del genere. Credo che Conte accetterebbe Napoli – anche con un ingaggio minore – per qualcosa di diverso. Sono sicuro che i due stanno parlando, sono amici e l’hanno dichiarato più volte. In Germania, proprio la settimana scorsa, leggevo della pista raffreddata col Bayern Monaco. Sarà un’estate frizzante da un punto di vista delle panchine”.

Arturo Minervini: “Sull’allenatore dico Italiano tutta la vita”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Arturo Minervini, direttore Tutto Napoli: “Di Lorenzo ha fatto una scelta e credo sia giusti che continui con Napoli che gli ha dato quanto nessun altro gli avrebbe dato. Dobbiamo tenere qualche punto fermo per l’anno prossimo. Inter su Di Lorenzo? Non so come possa pensare di andare via. Mi aspetterei si assumesse qualche responsabilità. Bisogna ripartire, ma servono messaggi forti. Come si tengono questi giocatori? Servono idee. Il Napoli ha bisogno di un allenatore che venga e crei un progetto, dando linfa. Ho letto tanto anche su Manna, critiche assurde, perché esultava ad un gol della Juventus, è normale. Bisognerebbe un po’ sprovinzalizzarci. Per quanto riguarda l’allenatore, io dico Italiano tutta la vita. Conte mi sembra la storia di Ibrahimovic. L’importante è chiudere in fretta e dare una struttura, quello di De Laurentiis è un atto di consapevolezza”.

Guido Clemente di San Luca: “La partita contro l’Atalanta è stata fortemente condizionata da decisioni illegittime”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Guido Clemente di San Luca, opinionista e ordinario di Diritto Amministrativo: “Rocchi a DAZN ha fatto due puntate insieme a Stramaccioni in cui spiegano il regolamento, spiegando fallo di mano e fallo di gioco. Il fallo di Scamacca su Rrhamani è un errore negligente che impedisce a Rrhamani di prendere la palla. Non può essere ininfluente, ma un atto che viola la norma 12, in quanto intervento negligente, ma non imprudente e pertanto non merita ammonizione. Pairetto ha picchiato a senso unico: un fallo clamoroso su Traoré e Pairetto, alla Orsato, allarga le mani. Gol di Scamacca regolare? Evidente ingenuità di Juan Jesus, prima di quello, l’azione è viziata da un fallo clamoroso su Osimhen: indiscutibile. Vorrei tanto che Rocchi facesse quella trasmissione avendo come interlocutore me e non Stramaccioni. Quella con l’Atalanta è una partita fortemente condizionata da decisioni illegittime”.