Fiorentina vs Napoli – Antonio Conte, al Franchi, senza i due esteni di fascia, dovrà fare di necessità virtù

Nel tardo pomeriggio di oggi, gli azzurri incontrano al Franchi, la Fiorentina, per l’ultimo turno del girone di andata di questo campionato. La Viola rappresenta una delle formazioni rivelazioni del torneo, nonché tra le compagini più in forma al momento, pur venendo da due k o e un pari. Gli uomini di Palladino sono quinti con 32 punti, insieme ai bianconeri, però hanno una gara da recuperare con l‘Inter. Invece il Napoli arriva a questa delicata partita, forte del primato in classifica, condiviso con i bergamaschi di Gasperini. A Firenze, tuttavia, nella squadra partenopea mancheranno tre pedine fondamentali, come il lungodegente Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia. Quindi il tecnico salentino, ora ,si trova senza i due esterni di fascia titolari. Per la loro sosatituzione, i candidati più probabili sono Neres e Spinazzola; il primo agirà sul lato destro, mentre l’ex Roma su quello mancino, un ruolo che coprì benissimo agli inizie della sua carriera. Ma attualmente, lo Spinazzola viosto all’opera finora, lascia molte perplessità. Insomma Conte dovrà fare di necessità virtù.Per il resto, i soliti uomini considerati titolarissimi, per cui Meret tra i pali, difesa a quattro composta da Juan Jesus e Rrahmani centrali, con Di Lorenzo e Olivera sulle due fasce basse . Centrocampo di sempre, formato da Lobotka, McTominay e Anguissa. Infine, in avanti, punta di riferimento Lukaku, con Neres e Spinazzola lateralmente.