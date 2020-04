Insigne: “Quando torneremo in campo dobbiamo riprendere con la striscia positiva che abbiamo lasciato prima della sospeensione”

“Abbiamo una gran voglia di tornare in campo, ma in questo momento dobbiamo rispettare le regole”. Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del suo momento e di quello del gruppo azzurro alla luce della sospensione del campionato per la emergenza sanitaria

“Siamo in un periodo delicato e il nostro pensiero va innanzitutto ai medici e a tutti coloro che stanno facendo il possibile per farci uscire da questo tunnel”.

“I nostri idoli sono loro perché stanno dando l’anima per sconfiggere il virus e farci vincere la battaglia più importante”

“Il campo ci manca tanto, però bisogna fare un sacrificio, restare a casa come stiamo facendo noi. Lo dico anche ai nostri tifosi, perché stiamo facendo progressi e non dobbiamo mollare, così poi potremmo riabbracciarci e sarà tutto più bello di prima”.

Come vi state allenando?

“Stiamo seguendo le tabelle specifiche preparate dallo staff tecnico e da Gattuso. Lavoriamo intensamente perché vogliamo mantenere la forma giusta anche stando lontani dal campo”.

Che rapporto hai instaurato con Gattuso?

“Il mister dal primo giorno che è arrivato, come ho già detto, mi ha fatto subito sentire importante e questo per me è molto positivo. Ci sentiamo spesso anche in questo periodo, mi rende partecipe di tutto e abbiamo un bellissimo rapporto”

“Con i compagni abbiamo creato un gruppo WhatsApp e siamo in contatto quotidianamente. Siamo compatti anche a distanza perché quando torneremo in campo dobbiamo riprendere con la striscia positiva con la quale abbiamo lasciato prima della sospensione.

“Grazie al mister e al suo staff avevamo raggiunto una ottimo livello di forma sia mentale che fisico. Bisogna tenere questa condizione sempre perché stavamo viaggiando sulla strada giusta”.

Capitolo Nazionale:

“Anche con l’Italia stavamo andando molto forte. Abbiamo un gruppo forte e io credo che avremmo potuto disputare un buonissimo Europeo, ma probabilmente un anno in più può darci ancora più esperienza per essere ancora maggiormente competitivi”.

