Il 20 giugno probabile ripartenza della serie A

Il placet sul protocollo per l’inizio degli allenamenti di squadra costituisce sicuramente il preludio per una ripartenza dei campionati professionistici. Infatti la notizia che il Cts si è pronunciato favorevolmente alle richieste della Lega permette di essere molto ottimisti in tal senso, pur se ne sapremo molto di più solo il giorno 28 di questo mese. Tenendo sempre presente la curva dei contagi, tutto lascia prevedere un ripresa dei campionati di A , B e C. Una possibile data per la ripresa della serie A è il 20 giugno, visto che il Governo ha decretato lo stop al calcio fino al 14 del mese prossimo. A questo punto la fine di questa stagione slitterebbe a fine agosto. In linea di massima si dovrebbero giocare tutte le restanti gare non disputate, tuttavia è stato preso in considerazione anche un piano B, ossia qualora i tempi dovessero allungarsi si adotterebbe la formula dei playoff e play out. In caso di ripartenza sarà opportuno studiare come organizzare le 124 partite da disputare e gli spostamenti, con la possibilità concreta di seguire l’esempio della Germania ripartita nello scorso fine settimana.