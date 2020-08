LA PARTITA – Napoli-Lazio 3-1, gli azzurri terminano il campionato con una vittoria

Il Napoli batte al San Paolo la Lazio 3-1 con le reti di Fabian Ruiz, Insigne e Politano, per i biancocelesti non basta il gol di Immobile raggiunge il record di 36 reti di Gonzalo Higuain.

PRIMO TEMPO

Al 9′ minuto arriva il vantaggio del Napoli firmato da Fabian Ruiz, che dal limite spedisce il pallone in rete con il sinistro. Al 12′ azzurri subito vicini al raddoppio con Insigne che in buona posizione in area spedisce il pallone di poco fuori. Al 22′ arriva il pareggio della Lazio con Immobile, che viene servito da Marusic e va a segno sul primo palo. Al 39′ Napoli vicino al gol con Mario Rui con un tiro a giro, il pallone termina di poco a lato. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 51′ calcio di rigore per il Napoli per un fallo da dietro di Parolo su Mertens, dal dischetto non sbaglia Insigne. Al 56′ attacca la Lazio con Correa che prova la conclusione in posizione defilata, ma il pallone colpisce il palo esterno. Al 71′ Mertens serve con un cross Callejon che effettua un tiro al volo, ma il pallone termina di poco fuori. Al 77′ pericolosa la Lazio con Marusic che prova un colpo di testa, il pallone colpisce l’esterno della rete. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero; al 93′ arriva anche il terzo gol per il Napoli, questa volta è Politano che viene servito da Mertens e insacca.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (78′ Ghoulam); Fabian, Lobotka (78′ Demme), Zielinski (85′ Politano); Callejon (78′ Lozano), Mertens, Insigne (84′ Elmas). A disp: Karnezis, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Allan, Younes, Milik. All.: Gennaro Gattuso

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric (63′ Vavro), Luiz Felipe, Acerbi (63′ Bastos); Lazzari (83′ Lukaku), Milinkovic, Parolo (87′ A. Anderson), Luis Alberto, Marusic; Correa (87′ Adekanye), Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Armini, D. Anderson, Cataldi, Jony, Caicedo, Moro. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Teramo)

Reti: 9′ Fabian (N), 22′ Immobile (L), 54′ rig. Insigne (N), 90′ + 2 Politano (N)

Ammoniti: Koulibaly, Mario Rui, Elmas (N) Immobile, Milinkovic (L).

Mariano Potena